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В Киевской области агрессивно настроенные активисты атаковали крестный ход УПЦ

Александра Кудрявцева
12.08.20 18:21
861
В Киевской области агрессивно настроенные активисты атаковали крестный ход УПЦ

Главное: В Киевской области активисты атаковали крестный ход верующих УПЦ.

Детали: В Киевской области активисты атаковали крестный ход верующих УПЦ, который направлялся из Тетиева в Рудое Село Киевской области на празднование в честь чудотворной «Рудосельской» иконы Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на страницу «Рудосельская Икона» в Фейсбук, помешать верующим УПЦ активисты намеревались еще перед началом крестного хода, когда верующие только собирались у храма в Тетиеве.

Около двух десятков человек атаковали крестный ход УПЦ, приближающийся к Рудому Селу, бросались на икону и выкрикивали оскорбления в адрес верующих, среди которых было множество детей.

«С «любовью» у Рудого Села встретили крестный ход к Рудосельской иконе Пресвятой Богородицы десять-двадцать рудосельцев и усилили свою любовь любовью «патриотов» из города Тетиев. <...> Рудосельцы всегда с любовью принимали всех паломников. Очень трудно понять тех людей, которые стали на пути крестного хода. Откуда у них ненависть ко всему святому? Зачем вырывать крест и бить им по иконам? Этим вы показываете нелюбовь не только к людям, но и свое отношение к святыням», – написали очевидцы.

Отмечается, что среди крестоходцев было много детей, которых агрессивно настроеные активисты напугали.

«Скажите, так учит ваше Евангелие? У нас Бог – Любовь, кто ваш бог? Ненависть. Что вам сделали крестоходцы, что вы их так встретили? Потому что они «москали», скажете вы. Вы лжецы. Все они украинцы и имеют такие же права, как и вы. Вы сражаетесь с воздушными мельницами. Не удивляет незнание закона, удивляет ненависть к людям. Полюби ближнего своего, как самого себя. Так учит Господь. Так учат нас наши пастыри. Чему учат вас ваши священники? Ненависти! Пошли побьем «москалей», пойдем отберем то,что не строили! <...> Ваша «любовь» все крушит и уничтожает, сеет раздор и злобу», – подчеркнули в сообщении на странице «Рудосельская Икона» в Фейсбук.

Несмотря на попытки помешать верующим, паломники прибыли в Рудое Село, где 11 августа приняли участие в праздничном богослужении на месте явления чудотворной иконы Божией Матери «Рудосельская».

В тему: На Закарпатье активист ПЦУ избил пожилую верующую УПЦ прямо во дворе храма.

Тэги: новости православия, УПЦ

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