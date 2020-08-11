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На Закарпатье активист ПЦУ избил пожилую верующую УПЦ прямо во дворе храма

Александра Кудрявцева
11.08.20 14:03
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На Закарпатье активист ПЦУ избил пожилую верующую УПЦ прямо во дворе храма

Главное: На Закарпатье в поселке Ясиня (приселок Лопушанка) во время очередной провокации один из активистов Православной Церкви Украины ударил прихожанку Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, противостояние вокруг храма и часовни, которые делят сторонники двух общин в Лопушанке, длится уже вторую неделю.

В день памяти вмч. Пантелеимона настоятель храма УПЦ отец Сергей Слесаренко пришел в храм раньше, у входа на территорию уже было около пяти прихожан и около двадцати сторонников ПЦУ с кордоном полиции.

Учитывая то, что некоторые из присутствующих начали угрожать физической расправой, священник не стал заходить, ожидая свою общину, и зафиксировал номера машин правоохранителей.

Поскольку священник показал полицейским документы общины УПЦ, чью перерегистрацию теперь рассматривает суд, полиция сформировала заградительный рубеж и провела настоятеля и прихожан в часовню.

В этот момент активист ПЦУ Юрий Прокопюк, который уже не первый раз участвовал в провокациях против общины УПЦ, сильно ударил одну из прихожанок — 68-летнюю Василину В. — кулаком в голову.

«Мы зафиксировали побои в больнице и в полиции», — сообщил настоятель общины УПЦ.

Кроме того, неделей ранее, 2 августа, в престольный праздник храма, активист ПЦУ Юрий Прокопюк был среди тех, кто провоцировал конфликт и угрожал настоятелю общины УПЦ отцу Сергею Слисаренко.

На этот раз, как рассказал священник, от удара кулаком в голову этим человеком 68-летнюю прихожанку не спасло даже то, что верующих УПЦ в часовню проводили полицейские.

«В день святого пророка Илии в Лопушанку прибыл епископ ПЦУ на Закарпатье Варсонофий Рудник. Он привез с собой группу регионального телевидения „М-студио“. Мы уже видели, как они перевели то, что происходит у нас, Рудник якобы „призвал к примирению“, и в очередной раз мы вынуждены просить СМИ объективно освещать события, а не транслировать пропагандистские штампы о наших общинах», — прокомментировали ситуацию в Ясинянском благочинии Хустской епархии УПЦ.

Однако, молились люди, как весь последний год, вне стен храма, а озвученные призывы и обещания со стороны ПЦУ «всех впускать в церковь, открытую для всех», уже через неделю обернулись прямо противоположно «мирным декларациям».

Как сообщалось ранее, Свято-Ильинский храм в поселке Ясиня был перерегистрирован в пользу ПЦУ в 2019 году, во время волны рейдерских захватов в этом округе Раховского района Закарпатья. Сейчас актив ПЦУ посещает храм, а община УПЦ вместе с настоятелем — часовню на церковной территории. Ситуация по-прежнему не обходилась без провокаций: вход в часовню то забивали, то блокировали, а на престольный праздник она дополнительно обострилась.

Пока дело о перерегистрации общины рассматривает суд, активисты ПЦУ успели приватизировать все недвижимое имущество прихода.

В тему: В УПЦ назвали действия властей Золочева «провокацией межрелигиозных конфликтов».

 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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