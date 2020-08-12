Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Предстоятель УПЦ поблагодарил участников и организаторов фестиваля «Божьи дети»

Александра Кудрявцева
12.08.20 15:32
99
Предстоятель УПЦ поблагодарил участников и организаторов фестиваля «Божьи дети»

Главное: Предстоятель УПЦ обратился к участникам благотворительного православного фестиваля «Божьи дети».

Детали: Церковь должна помочь ребенку найти Бога, любить и исполнять Его святые заповеди.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в своем приветствии участникам пятого благотворительного детского фестиваля «Божьи дети», который состоялся вчера в столице.

"Из года в год фестиваль объединяет все больше юношей и девушек, а также взрослых в едином желании — прославить и поблагодарить Бога за Его благодеяния к нам, Его детям. Одной из приоритетных задач Церкви Христовой является социальное служение, которое сопряжено с миссионерской деятельностью в Украинской Православной Церкви«,- отметил Блаженнейший.

Предстоятель напомнил о том, что в Священном Писании Господь ставит чистоту сердца и стремление к Богу детей в пример взрослым.

«Дети — это наше будущее. И это не просто слова. Святая Церковь учит, что милосердие и человечность присущи каждому из нас. Мы призваны сделать так, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя брошенным, не чувствовал себя ненужным или забытым. В Священном Писании Господь ставит детей в пример взрослым. Ребенок по своей природе не злобив, не завистлив, а его душа чиста и не запятнана грехом и страстями. Душа ребенка устремлена к Богу и к Царствию Божию. И все это означает, что мы должны помочь ребенку найти Бога, любить и исполнять Его святые заповеди», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поблагодарил организаторов фестиваля: Благотворительный фонд «Святых благоверных князей Бориса и Глеба», общественную организацию «Божьи дети», Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру за большой праздник для детей-сирот, детей из неполных и малообеспеченных семей, детей с особыми потребностями со всей Украины.

«Благодаря людям с большим сердцем, которые не только знают, но и старательно исполняют заповедь Божию о любви и помощи ближнему, в очередной раз проходит это торжественное мероприятие для наших маленьких христиан, которое призвано подарить им незабываемые впечатления, счастливые улыбки, интересные встречи с известными людьми», — заключил Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, в этом году в фестивале приняло участие около тысячи детей из всех епархий Украинской Православной Церкви.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о том, как принимать правильные решения в жизни.

Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Очередная индексация пенсий в Украине: кому ждать доплат?
11.08.20 16:00

Очередная индексация пенсий в Украине: кому ждать доплат?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
12.08.20 14:50
304
Последние новости
12.08.20 15:38

Кабмин упростил критерии определения зон карантина в Украине
12.08.20 15:32

Предстоятель УПЦ поблагодарил участников и организаторов фестиваля «Божьи дети»
12.08.20 15:12

К Земле на бешеной скорости летит гигантский астероид: названа дата «сближения»
12.08.20 14:50

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
12.08.20 14:48

Пропутинский оппозиционер создал в Украине «Фронт национального спасения Беларуси»
12.08.20 14:17

Немцы придумали гениальный метод «блокировать» коронавирус
12.08.20 14:07

Киевлянам придется потерпеть пять дней ради искусства и Ван Дамма
Фото и Видео
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В киевском метро появился крайне необычный поезд
В киевском метро появился крайне необычный поезд
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди
В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева
Пьяный водитель на люксовом авто снес цветочные клумбы в самом центре Киева
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.