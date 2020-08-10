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Митрополит Онуфрий рассказал о том, как принимать правильные решения в жизни

Александра Кудрявцева
10.08.20 11:40
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Митрополит Онуфрий рассказал о том, как принимать правильные решения в жизни

Главное: Не осуждать, чтобы не быть осужденным, прощать, чтобы и нам Бог простил, и жить по Евангелию поможет принимать правильные решения и жить счастливо. Об этом рассказал Митрополит Онуфрий.

Детали: Человек должен наполнять свой разум любовью к Богу, прощением, добрыми делами, тогда он будет способным рождать мысли, которые несут добрую силу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер» 8 августа.

Митрополит Онуфрий посоветовал наполнять свой разум духовной наукой, которую дают Святое Евангелие, Святая Библия, творения святых отцов, и что помогает человеку принимать правильные решения и быть полезным — для себя, и для ближнего.

Блаженнейший владыка привел пример духовного старца, который не только читал Евангелие, но и жил по нему.

В монастыре, где подвизался старец, монах впал в грех, и все собрались судить его.

«Одни предлагали выгнать брата, другие — дать епитимию и тому подобное. Старец Авва взял мешок, наполнил его песком и взвалил на плечи. Затем взял небольшую корзину, бросил туда немного песка и повесил на грудь. И так вошел в собрание и молчит. У него спросили, что это значит. „Этот песок за спиной, — это мои грехи, а эта корзина на груди — грехи моего брата. И я оставил мешок со своими грехами и занялся маленькой корзиной грехов брата. Это неправильно! Надо наоборот делать: свой мешок с грехами повесить на грудь, а корзину с грехами брата держать за спиной “, - сказал он.
То есть надо свои грехи оплакивать, а грехи брата отдать на волю Божию. Ведь он стоит перед Богом, и если упал, то Бог силен его поднять. Все поняли, что Авва не осуждает брата, а отдает его в руки милосердного Бога. Монах, тронутый такой любовью, покаялся и принес хорошие плоды покаяния», — рассказал Блаженнейший.

Не осуждать, чтобы не быть осужденным, прощать, чтобы и нам Бог простил — об этой науке Божьей напомнил Предстоятель.

«Читаем Евангелие, читаем Псалтирь, читаем святых отцов — и мы будем способными рождать добрые мысли, которые принесут пользу и нам, и тем, кто живет рядом», — в завершение призвал Блаженнейший Митрополит.

В тему: Президент Зеленский заявил, что Киево-Печерская лавра остается в пользовании УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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