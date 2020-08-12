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НАБУ объявило в розыск одиозного судью, который никуда не прячется

Александр Панько
12.08.20 10:41
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НАБУ объявило в розыск одиозного судью, который никуда не прячется

Главное: НАБУ разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком.

Детали: Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Как сообщает пресс-служба НАБУ, всего по этому делу разыскивается семь человек.

Разыскиваемые НАБУ судьи Окружного административного суда Киева

В свою очередь, Павел Вовк уже заявил, что ни от кого не прячется и готов прийти на допрос. «Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК», — написал Вовк на своей странице в Facebook, добавив, что расценивает как вмешательство в деятельность судей.

Скриншот сообщения судьи Павла Вовка в Facebook

В тему: 17 июля 2020 г НАБУ опубликовало 45-минутное видео с участим Вовка и других судей ОАСК, на котором они обсуждали как будут захватывать власть.

Вовк назвал эти записи сфальсифицированными.

4 августа Печерский райсуд Киева обязал Генпрокурора забрать у НАБУ это дело и передать его другому правоохранительному органу.

Тэги: розыск, криминал, Национальное антикоррупционное бюро, новости Украины, Павел Вовк, Окружной административный суд Киева

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