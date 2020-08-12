К Земле на бешеной скорости летит гигантский астероид: названа дата «сближения»

Главное: Астероид 2011 ES4 летит к нашей планете. Он максимально приблизится к Земле вечером 1 сентября.

Детали: Уже вечером 1 сентября (около 19-12) к Земле максимально приблизится астероид 2011 ES4. Об этом пишет портал In-Space.

Отмечается, что сейчас он приближается к нашей планете со скоростью 29,5 тысяч километров в час. Астероид подлетит к Земле на всего 0,3 лунной дистанции (менее 116 тысяч километров).

Размеры небесного «странника» оцениваются в 22-49 метров.

Впрочем, эксперты говорят, что столкновение астероида с Землей маловероятно.

Справка: Околоземный астероид был обнаружен 2 марта 2011 года, после чего он совершил самый близкий подход к Земле 13 марта 2011 года.

Объект относится к группе Аполлона и один оборот вокруг Солнца он совершает за 416 земных дней.

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