Названа десятка самых дорогих актеров мира

Главное: Опубликован список самых дорогих актеров мира. Его возглавил Дуэйн Джонсон.

Детали: Журнал Forbes составил список самых дорогих актеров мира. Его возглавляет Дуэйн Джонсон.

По данным издания, за прошедший год он заработал 87,5 миллионов долларов. Из них сразу 23,5 миллиона долларов 48-летний актер получил за роль в готовящемся к выходу фильме от сервиса Netflix «Красное уведомление».

Далее в списке самых высокооплачиваемым актером планеты идут: Райан Рейнольдс (71,5 миллиона долларов), Марк Уолберг (58), Бен Аффлек (55), и Вин Дизель (54), Акшай Кумар (48,5), Лин-Мануэль Миранда (45,5), Уилл Смит (44,5), Адам Сэндлер (41) и Джеки Чан (40).

Добавим, что в доходы включают в себя не только гонорары от ролей, но и прибыль от другой культурной деятельности и рекламы.

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