Главные новости за 10 августа 2020 года

— Центральная избирательная комиссия утвердила график проведения местных выборов в октябре этого года. В соответствии с ним избирательная кампания стартует 5 сентября и заканчивается через 15 дней после официального обнародования результатов местных выборов.

— В Николаевской инфекционной больнице не хватает мест для приема больных коронавирусной болезнью. Врачи готовятся принимать их в коридорах.

— С 1 сентября все украинские банки смогут принимать и передавать для исследований в регулятор изношенные банкноты. Ранее этим могли заниматься только уполномоченные банки.

— Минздрав Украины намерен к 2022 году ввести в Национальный календарь профилактических прививок обязательную вакцинацию от пневмококка.

— В Закарпатской области в одном из населенных пунктов Перичинского района была изнасилована 11-летняя девочка. По данным местных СМИ, насильником оказался ее родственник.

— Левый защитник польского «Леха» Владимир Костевич подписал предварительный контракт с киевским «Динамо». Перейдет он на правах свободного агента зимой нынешнего года.

— Китайский лидер Си Цзиньпин первым поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с очередной победой на выборах. В то же время президент Украины Владимир Зеленский стал первым мировым лидером, отреагировавшим на происходящее в Беларуси после выборов.

— По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, задержаны более 3 тыс. человек. При этом, по мнению президента Александра Лукашенко, правоохранители действовали мягко.

— По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, выборы в стране превратились в семейный праздник, который попытались испортить звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

— Президент США Дональд Трамп поругался с журналисткой. Появилось видео.

— Легендарный боксер Майк Тайсон отложил свой бой с Роем Джонсом-младшим на 2,5 месяца. Вопрос уперся в деньги.

— NASA взялось за изменение распространенных названий различных космических объектов в рамках политики этнического многообразия и равенства. Первыми «жертвами» новой политики стали «Туманность эскимоса» и «Галактика сиамских близнецов».