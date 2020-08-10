Ученые узнали о новом удивительном эффекте плацебо

Главное: Группа американских ученых экспериментально доказала, что эффект плацебо имеет место быть даже тогда, когда пациент знает, что принимает пустышку. Причем эффект от такого осознания может оказаться сильнее, чем от приема настоящих лекарств.

Детали: Специалисты Университета штата Мичиган, Мичиганского университета и Дартмутского колледжа провели исследование в рамках которого плацебо показало дополнительную пользу при лечении и тестировании лекарств. Как сообщает Lenta.ru, в рамках эксперимента вещество без явных лечебных свойств начали давать пациентам, разделенным на две группы. При этом участникам одной из них ученые честно рассказали, что они принимают обычный назальный спрей с солевым раствором, которые не имеет научно доказанного эффекта.

В итоге осведомленные пациенты более спокойно восприняли эксперимент и меньше переживали по поводу результатов, чем испытуемые из второй группы, которые не догадывались о том, что принимают обычное плацебо.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что осознанный прием неэффективного средства может оказаться полезней настоящих лекарств, так как положительно влияет на эмоциональную активность мозга.

«Вместо того, чтобы прописывать множество препаратов, чтобы помочь пациенту, дайте ему плацебо и скажите, что оно может помочь, если они будут в него верить», — заключил один из авторов исследования Джейсон Мозер.

Эффект плацебо — улучшение самочувствия человека благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, которого в действительности не существует. Таким воздействием, помимо непосредственно принятия препарата может быть выполнение определенных процедур или упражнений, прямой эффект которых не наблюдается. Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и некоторых внешних обстоятельств такого «лечения». Например, от внешнего вида плацебо, его цены и общей сложности получения «лекарства», степени доверия врачу, авторитета клиники.

В тему: По словам врача из медицинского центра Чикагского университета, известного специалиста в области диагностики и лечения заболеваний печени Эндрю Аронсона, большая часть лекарств «для очистки организма» на сегодняшний день представляет из себя плацебо и являются неэффективными.