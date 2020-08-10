Канадцы рассказали о фантастической пользе бобов

Главное: Ученые призывают употреблять в пищу бобовые. Они снижают риск развития сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета.

Детали: Исследователи из Гуэлфского университета в Канаде рассказали о небывалой пользе бобовых. Как цитирует их издание FoodNews, употребление в пищу семена этих растений снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета.

Эксперты говорят, что они «богаты клетчаткой, которая полезна для сердца, и имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они не вызывают скачков сахара в крови».

В отчете говорится, что ученые провели анализ «влияния зернобобовых на развитие сердечнососудистых заболеваний у здоровых людей, а также пациентов, страдающих диабетом».

Ученые при этом также отмечают: «Употребление бобовых улучшило липидный профиль крови, артериальное давление и уменьшило уровень сахара как у здоровых участников эксперимента, так и у диабетиков».

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