Facebook и Twitter дружно заблокировали резонансное заявление Трампа о коронавирусе

Главное: Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа, в котором тот заявляет о том, что дети не болеют коронавирусной болезнью COVID-19. По этой же причине Twitter заблокировал предвыборный аккаунт Трампа.

Детали: Известная социальная сеть Facebook удалила видео Дональда Трампа, в котором он размышляет о коронавирусе. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ, на видео президент США заявил, что дети «фактически неуязвимы перед COVID-19».

Данная информация не является достоверной, поэтому в Facebook посчитали, что пост Трампа нарушил правила соцсети относительно распространения фейков о коронавирусе. «Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации», — заявили в компании.

Между тем, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на заместителя руководителя предвыборной кампании Трампа Кортни Пареллы, подобные шаги являются очередным символом предвзятости Кремниевой долины в отношении действующего президента и кандидата от Республиканской партии, при котором правила навязываются только в одну сторону.

Она добавила, что компании, владеющие социальными медиа, не имеют права решать, кто прав, а кто нет.

По данным CNN, соцсеть Twitter уже также заблокировала предвыборный аккаунт Team Trump из-за его ложного заявления о коронавирусе.

В тему: В июле 2019 года Дональд Трамп, известный своей любовью к постам в Twitter, заявил, что это его «единственная форма защиты» на фоне необъективных, по его мнению, СМИ.