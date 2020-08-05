На Виннитчине 10-летний мальчик случайно подстрелил 12-летнюю соседку

Главное: На Виннитчине произошло ЧП. Там 10-тений мальчик из пневматической винтовки своего отчима случайно подстрелил 12-летнюю соседскую девочку.

Детали: В Винницкой области полицейские выясняют обстоятельства ранения 12-летней девочки из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отметили в ведомстве, в полицию поступило сообщение, что в больницу госпитализировали девочку с ранением из пневматического оружия.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что ранение девочке по неосторожности нанес ее 10-летний сосед.

«Предварительно установлено, что мальчик взял пневматическую винтовку своего отчима и во дворе стрелял по бутылкам. Одна из пуль попала в девочку, которая находилась по соседству», — говорится в сообщении.

Сейчас ребенок госпитализирован в детскую областную больницу, ее жизни ничего не угрожает.

В тему: В мае 2013 года в с. Крищинцы Тульчинского района (Винницкая область) 9-летний мальчик из пневматической винтовки выстрелил в лицо 7-летней девочке.

В январе 2017 года шестилетнего мальчика в Днепре подстрелил его же сверстник во время игры с пистолетом.