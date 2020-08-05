Украинцам рассказали, сколько еще придется ходить в масках

Главное: Врач-инфекционист Людмила Мухараская заявила, что в масках украинцам придется ходить еще минимум год. Надежды на вакцину пока что невелики.

Детали: Украинцы еще минимум год будут ходить в масках, и соблюдать социальную дистанцию. Об этом заявила врач-инфекционист Людмила Мухараская, сообщает «Голос».

«В Украине сохранится масочный режим до того момент пока в стране не появится вакцина от COVID — 19. Возможно, маску, придется продолжать носить еще какой- то период. Ведь сразу все население или часть граждан, которые должны обязательно пройти вакцинацию, вакцинировать будет сложно. Поэтому будем ходить в масках и соблюдать дистанцию и мыть руки еще минимум год», — сказала Мухарская.

По ее словам, на сегодняшний день нет информации о том, что какая—либо страна уже производит вакцину от коронавируса.

«Есть информация о том, что проходят клинические испытания на людях, но нет заявления от стран, разрабатывающих вакцину, о ее эффективности и безопасности. Для того, чтобы удовлетворить мировую потребность, нужно разработать миллионы доз. Думаю, что у многих стран есть возможность наработать такое больше количество вакцины от СOVID — 19. Поскольку у Украины нет возможности разработать вакцину, то в этом вопросе она будем зависеть от других стран. Насколько я понимаю, Минздрав уже ведет переговоры. Надеемся, что в Украину завезут эту вакцину сразу после ее появления на рынке. Но, безусловно, речь идет о 2021 годе», — резюмировала Мухарская.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине был поставлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса — число заболевших увеличилось на 1 271 человека. Связано это может быть с резким увеличением числа проведенных накануне ПЦР-тестов.

Всего с начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 1 788 человек (прирост за сутки +24). Выздоровели 40 613 человек. Общее число заболевших уже 33 089.

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