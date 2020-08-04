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Во Львове с восьмого этажа выпала маленькая девочка

Александр Панько
04.08.20 12:59
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Во Львове с восьмого этажа выпала маленькая девочка

Главное: Во Львове из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпала девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев. Спасти ее не удалось.

Детали: Сегодня, 4 июля, во Львове на улице Рубчака с 8-го этажа выпала девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Как отметили в ведомстве, несмотря на все старания медиков, спасти ребенка не удалось.

«Неисправимая беда. На улице Рубчака ребенок выпал из окна, спасти ее не удалось. Как это случилось — установят следователи», — отметили в полиции.

Также правоохранители призвали родителей быть осторожными.

«С началом летнего сезона возрастает опасность для ваших детей. В частности, печальная статистика говорит, что из-за неосмотрительности взрослых ежегодно десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон», — добавили в полиции.

В тему: В начале февраля 2019 года в Киеве ребенок выпал с шестого этажа и чудом выжил.

2 мая минувшего года вечером в одном из общежитий Житомира произошло ЧП: с балкона девятого этажа выпал ребенок. К счастью он остался жив.

Тэги: Львов, общество, трагедия, ребенок, новости Украины

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