Умер «Мартин Лютер Кинг» Северной Ирландии

Главное: Скончался известный миротворец из Северной Ирландии Джон Хьюм. Он был обладателем Нобелевской премии мира.

Детали: В Дерри (Северная Ирландия) скончался обладатель Нобелевской премии мира Джон Хьюм. Ему было 83 года.

О кончине бывшего лидера Социал-демократической и лейбористской партии Северной Ирландии сообщает его семья.

Отмечается, что он умер после непродолжительной болезни.

В информации для СМИ говорится: «С глубокой печалью сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после непродолжительной болезни».

Справка: Джон Хьюм родился 18 января 1937 года в Дерри. Его называли Мартином Лютером Кингом Северной Ирландии. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы положить конец гражданской войне в его стране, призывая к мирному сотрудничеству протестантов и католиков.

В 1979-2000 годы он возглавлял Социал-демократическую и лейбористскую партию Северной Ирландии.

В 1996 году правительство Великобритании и Ирландии начали переговоры по разрешению конфликта, в 1997 году при содействии Джона Хьюма к этому процессу присоединилась партия «Шинн фейн», после чего было заключено Белфастское соглашения, известное также как Соглашение Страстной пятницы, по которому власть в Северной Ирландии передали органам местного самоуправления.

В 1998 году Джон Хьюм был награжден Нобелевской премии мира как один из архитекторов мирного соглашения.

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