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ВВП Евросоюза сильно рухнул: появились цифры

Александр Панько
31.07.20 16:37
253
ВВП Евросоюза сильно рухнул: появились цифры

Главное: ВВП Евросоюза рухнул. Во втором квартале года падение составило 14,4%.

Детали: Из-за пандемии коронавируса ВВП Евросоюза сильно упал. Как сообщает Евростат, во втором квартале 2020 года снижение составило 14,4% в годовом выражении.

При этом, говорят эксперты, в квартальном исчислении показатель сократился на 11,9%.

Также в сообщении отмечается, что «в первые три месяца этого года падение составило 3,6%».

Специалисты признают, что европейская экономика вошла в рецессию.

Кроме этого, как говорится в отчете, «падение всех показателей стало самым мощным с начала ведения статистики в 1995 году».

Добавим лишь, что в июле Еврокомиссия прогнозировала, что реальный ВВП в этом году упадет на 8,7%.

В тему: 28 июля 2020 года мы писали, что Украина, Польша и Литва создали «треугольник» в Люблине.

27 июля 2020 года сообщалось, что букмекеры заявили, что коронавирус сплотил Евросоюз.

Тэги: Евросоюз, мир, экономика, коронавирус, пандемия

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