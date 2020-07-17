Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Священник УПЦ рассказал об обязанностях крестников перед крестными

Автор: «Фраза»
184
Священник УПЦ рассказал об обязанностях крестников перед крестными

Главное: Крестные являются для своего крестника духовными родителями, вводящим его в Церковь и ведущими по жизни. Важно молиться и поддерживать их. Об этом рассказал священник УПЦ Андрей Чиженко.

Детали: Крестникам необходимо быть послушным своим духовным родителям, молиться за них и по возможности, всегда оказывать им поддержку.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Украинской Православной Церкви Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Многие крестники, когда вырастают, не знают, как выглядят их крестные родители. Все это пережиток советского времени, когда, собственно говоря, родители выбирали восприемников для своих детей из маловоцерковленных или невоцерковленных людей. Таких, как они сами. Поэтому крестные родители и не знали о своих обязанностях. Покрестили, а потом забыли. Перестали общаться семьями, разъехались, уехали в другой город и даже уже сейчас не вспомнят внешний вид друг друга. Такое бывает часто. И это очень печально. Так, конечно, быть не должно», — подчеркнул священник.

По словам иерея Андрея Чиженко, восприемник является для своего крестника духовным учителем, вводящим его в Церковь и ведущим его по жизни.

«У крестника есть главная обязанность перед своим восприемником. Это послушание (в том случае, если воспитание восприемником своего духовного чада не противоречит христианскому вероучению). Послушание как единокровным, так и духовным родителям (восприемникам) очень важно и с точки зрения православного воспитания, и с точки зрения спасения души, и с точки зрения земного (материального) благополучия. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И за сыновнее послушание, выказанное родителям, очень щедро вознаграждает. Например, долгожительством, как это сказано в 5-й заповеди Божией», — отметил священник.

Он рассказал, что крестник должен молится за своих крестных.

«Мы должны молиться о своих крестных отцах и матерях, вписать их имена в синодик, подавать за них записочки на Литургии, молебны (если это возможно по канонам Церкви, т. е. если в течение жизни восприемники не уклонились в ересь или раскол, и если не являются самоубийцами, в случае их смерти), также нужно молиться дома о них как за самых родных, наряду с родителями, людей», — напомнил иерей Андрей.

Кроме того, для крестника важно не терять связи с восприемниками, участвовать в их жизни, поскольку в сущности, вы члены одной семьи — духовные родственники.

«Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы приобрести, открыть для себя эту уже существующую святую связь „крестные родители-крестники“, соединение которой было благословлено Самой Пресвятой Троицей», — заключил священник.

В тему: Священник УПЦ объяснил, что важно сделать после крещения ребенка.

 
 
Тэги: крестины, новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

17.07.20 09:16

Российские диверсионно-ударные группы в войне на Донбассе. Часть 1

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
17.07.20 08:03

«Динамо» – «Заря»: самая важная победа в чемпионате?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В помощь водителям: как не платить штраф, выписанный системой автофиксации
17.07.20 12:12

В помощь водителям: как не платить штраф, выписанный системой автофиксации

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сервис Netflix назвал десятку своих самых популярных фильмов
Сервис Netflix назвал десятку своих самых популярных фильмов
Сервис Netflix назвал десятку своих самых популярных фильмов
Сервис Netflix назвал десятку своих самых популярных фильмов
Вода в Черном и Азовском морях аномально прогрелась
Вода в Черном и Азовском морях аномально прогрелась
Букмекеры считают, что Канье Уэст Трампу не поможет: котировки президента США продолжают падать
Букмекеры считают, что Канье Уэст Трампу не поможет: котировки президента США продолжают падать
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Под крики «позор!» депутаты втрое сократили количество районов в Украине

Под крики «позор!» депутаты втрое сократили количество районов в Украине
17.07.20 13:46
872
Последние новости
17.07.20 16:51

Британские СМИ обсуждают неожиданный слух по поводу политического будущего Меган Маркл
17.07.20 16:38

Депутат Верховной Рады резко раскритиковала заявление МИД Украины
17.07.20 16:30

Священник УПЦ рассказал об обязанностях крестников перед крестными
17.07.20 16:19

Появились первые результаты ВНО в этом году
17.07.20 16:02

Митрополит Антоний: Смирение – самый простой путь к счастью
17.07.20 15:48

Сдавать экзамены на права отныне нужно по-новому. Полный список изменений
17.07.20 15:10

Медведчук – Зеленскому: Чьи интересы вы защищаете – украинского народа или международных спекулянтов, которые уничтожают нашу страну
Фото и Видео
В Киеве водитель эвакуатора открыл огонь по подрезавшему его авто
В Киеве водитель эвакуатора открыл огонь по подрезавшему его авто
В Киеве водитель эвакуатора открыл огонь по подрезавшему его авто
В Киеве водитель эвакуатора открыл огонь по подрезавшему его авто
Виктор Медведчук повторно обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому
Виктор Медведчук повторно обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому
Под крики «позор!» депутаты втрое сократили количество районов в Украине
Под крики «позор!» депутаты втрое сократили количество районов в Украине
Жуткое ДТП в Ужгороде: лихач на BMW протаранил машину «скорой помощи»
Жуткое ДТП в Ужгороде: лихач на BMW протаранил машину «скорой помощи»
После ДТП в Киеве водители решили от души поколотить друг друга
После ДТП в Киеве водители решили от души поколотить друг друга
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.