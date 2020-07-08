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Священник УПЦ объяснил, что важно сделать после крещения ребенка

Священник УПЦ объяснил, что важно сделать после крещения ребенка

Главное: После того, как состоялось Таинство Крещения, важно чаще быть в храме, причащать ребенка и молиться о нем. Об этом рассказал священник УПЦ Андрей Чиженко.

Детали: Крещение — не просто красивая традиция, а вступление ребенка в Православие. После совершения Таинства необходимо приводить ребенка в храм и изучать основы православной веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Маме с ребенком нужно прийти после Крещения в храм и провести обряд воцерковления. Следует самим родителям выучить главные молитвы „Отче наш“ и „Символ веры“, научить этим молитвам ребенка. Подарить ему иконочку его небесного покровителя. Конечно же, следует молиться за дитя», — рассказал священник.

Он напомнил, что необходимо обязательно причащать ребенка, ведь главная святыня православия — Причастие.

«Взрослому человеку нужно долго готовиться, чтобы причаститься, а крещеного младенца можно просто принести под Чашу, чтобы он воспринял величайшую святыню Евхаристии. Это очень важно. Тело и Кровь Христовы, принятые ребенком, будут всемерно очищать и просвещать его, подавая духовное и телесное здравие. Конечно, после этого нужно прочитать благодарственные молитвы по Святом Причащении», — рассказал священник Андрей Чиженко.

По его словам, нужно «стремиться каждое воскресенье с ребенком посещать храм, чтобы церковь стала для него не пугающим непривычным местом, но родным домом».

Кроме того, он объяснил, что главная задача крестных, как духовных родителей, — молитва за крестника.

«Вы берете на себя ответственность за душу ребенка. Отныне и навсегда вы будете связаны с ним родительскими узами — духовной невидимой связью. Перед Святым Престолом вы даете клятву, что будете воспитывать дитя в православной вере. Говоря образно, вы с ребенком похожи на альпинистов, идущих в связке по горе жизни», — отметил священник.

Он объяснил, что Таинство Крещения — это не только огромная благодать, но и колоссальная ответственность.

«Таинство Крещения — это только начало путешествия. Далее вас ждет длинная сияющая дорога. Ступив на нее, мы обретем такие дары Святого Духа, перед которыми померкнут все сокровища мира», — подытожил иерей Андрей Чиженко.

В тему: В УПЦ рассказали о действенном способе защиты традиционных ценностей.

Тэги: Крещение, новости православия, УПЦ

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