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Митрополит Антоний: Смирение – самый простой путь к счастью

Автор: «Фраза»
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Митрополит Антоний: Смирение – самый простой путь к счастью

Главное: Смиренная душа спокойна и пребывает в счастье. Довериться Богу — истинное значение смирения. Об этом рассказал митрополит Антоний.

Детали: Ключ ко смирению — в правильном отношении к себе и окружающим, что поможет обрести тот способ взаимодействия с миром, который сделает человека счастливым.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви , об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своем комментарии «ФОМА в Украине».

«С одной стороны, быть смиренным легко и просто, с другой — это недостижимая высота.

Если человек нащупает тот единственно верный алгоритм, способ проживания, общения, взаимодействия, он будет спокоен и счастлив. Все подсказки и прямые указания, как этого достичь, есть в Священном Писании. Каждый может найти сказанное лично для него. И эта универсальность Писания позволяет абсолютно всем людям погрузиться в его Божественную стихию — каждому на свою глубину», — отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что смирение — это, прежде всего, доверие Богу.

«Смирение — это полный отрыв от себя, своих возможностей, планов, установок. Существует только один план — во всем и всегда доверять Богу, верить в Его благое руководство и святую волю. Это сделать легко и в то же время очень трудно. Легко тем, кто полностью „перезагрузится“ на спасительную волну. Это требует волевого усилия и искреннего желания. Тот же, кто будет держаться за старое, хоть в малом, тот будет постоянно мучиться и страдать. Здесь не может быть полумер. Или жизнь по новым правилам с Богом, по Его воле, или жизнь по своей воле и своему желанию», — подчеркнул владыка.

По его словам, смиренная душа спокойна и пребывает в счастье.

«Смиренная душа — успокоившаяся, не мятущаяся душа. Как сказал преподобный Силуан Афонский: «Смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна», — процитировал владыка слова известного афонского подвижника.

В тему: Митрополит Антоний призвал власть пересмотреть ситуацию с капелланами УПЦ.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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