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Митрополит Антоний призвал власть пересмотреть ситуацию с капелланами УПЦ

Автор: «Фраза»
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Митрополит Антоний призвал власть пересмотреть ситуацию с капелланами УПЦ

Главное: Верующие УПЦ, которые нуждаются в стабильном внутреннем состоянии во время службы в армии, хотят, чтобы к ним приходил священник УПЦ – той Церкви, в которую они ходили. Об этом заявил митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Один капеллан Украинской Православной Церкви в украинской армии – вопиющий дисбаланс, который должен быть исправлен в ближайшее время.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Антоний (Паканич) в программе «Право на веру».

«Мы всегда заявляем: несмотря на то, что мы – самая большая конфессия в Украине, мы не требуем к себе никаких привилегий. Для нас важно, чтобы все нормы Конституции и законодательных актов, которые были приняты правильно и объективно, всегда соблюдались. Это гарантия того, что общество будет развиваться нормально, без потрясений, без противостояний, бесчинств, избиений, без разделений граждан на своих и чужих», - подчеркнул владыка.

По его словам, последствия политических решений предыдущей власти нарушали все принципы взаимоотношений Церкви и государства. Последствия этого, по его словам, продолжаются и сейчас, в частности, в вопросе капелланства.

«До сих пор у нас служит только один капеллан из Украинской Православной Церкви, вся эта сфера отдана или Украинской греко-католической церкви, или т.н. ПЦУ. При том, что большая часть граждан, которые призываются в армию, так или иначе являются членами УПЦ. Этот вопиющий дисбаланс должен быть обязательно в ближайшее время исправлен. Потому что речь идет не только о том, что мы защищаем какие-то свои интересы, речь идет о духовном и душевном состоянии тех людей, которые призваны в армию. Они являются членами нашей Церкви, они совсем недавно защищали свои храмы, а сейчас, когда они призываются в армию, к ним приходят ряженые т.н священнослужители. Люди, которые нуждаются в стабильном внутреннем состоянии, хотят, чтобы к ним приходил священник УПЦ – той Церкви, в которую они ходили», - объяснил митрополит Антоний.

Он выразил надежду на изменение ситуации, поскольку «мы говорим о целой цепочке нарушений – нельзя избирать из основного закона какие-то постулаты, которые нам нравятся и мы их сегодня исполняем, а эти нам не нравятся и ради политической целесообразности или каких-то других своих идей мы их будем нарушать».

В тему: В УПЦ рассказали, как будут праздновать День Крещения Руси в условиях карантина.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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