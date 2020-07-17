В начале следующей недели Киев накроет гроза

Главное: В начале следующей недели, 20-21 июля, в Киеве пройдут грозовые дожди. Будет не очень жарко.

Детали: В Гидрометцентре поведали о погоде в Киеве и области в начале следующей недели, 20-21 июля. Синоптики обещают грозовые дожди.

Погода будет не жаркой: днем плюс 26-28, а ночью 13-16 тепла.

Не исключено, что осадки в украинской столице продлятся и после понедельника-вторника.

Карта погоды:

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