Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные

Главное: В ближайшие выходные украинцев ждет прохладная погода. В Киеве ожидается гроза.
Детали: Прохладная погода сохранится в Украине как минимум до конца этой недели. В Гидрометцентре дали прогноз на ближайшие выходные, 18-19 июля.
В западных областях, в центре и на севере страны ожидаются грозовые дожди. Днем будет 20-30 тепла. Жара возможна лишь на юге и в Крыму.
Ночью по Украине будет плюс 11-19.
В Киеве ждут грозу. Днем будет плюс 23-25, а ночью 13-15 тепла.
Карта погоды в Украине:
Накануне мы писали, что от непогоды пострадали жители трех областей Украины.
В тему 7 июля 2020 года сообщалось, что жертвами аномальной жары в Херсонской области стали два человека.
1 июня 2020 года мы писали, что в лето в Карпатах началось со снега. Температура воздуха упала до нуля.