Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные

Главное: В ближайшие выходные украинцев ждет прохладная погода. В Киеве ожидается гроза.

Детали: Прохладная погода сохранится в Украине как минимум до конца этой недели. В Гидрометцентре дали прогноз на ближайшие выходные, 18-19 июля.

В западных областях, в центре и на севере страны ожидаются грозовые дожди. Днем будет 20-30 тепла. Жара возможна лишь на юге и в Крыму.

Ночью по Украине будет плюс 11-19.

В Киеве ждут грозу. Днем будет плюс 23-25, а ночью 13-15 тепла.

Карта погоды в Украине:

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