Российский диетолог рассказал о чипсах кое-что неожиданное

Главное: Российский врач опроверг миф о вреде чипсов. Он привел свои доводы.

Детали: Российский диетолог Иван Алименко заявил, что чипсы не так вредны для здоровья человека, как принято считать. Его цитируют местные СМИ.

Медик поведал, что «чипсы вредны людям с гипертонией, потому что они соленые, также они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин и людям с ожирением, так как содержат много калорий».

При этом врач отметил, что «многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями, здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит, люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир».

Он подчеркнул, что «главная проблема чипсов не в составе, а в объеме употребления и если люди научатся есть небольшими порциями, то и разговоры о вреде чипсов могут исчезнуть».

Эксперт сообщил: «Я считаю, что надо заниматься пропагандой маленьких упаковок вредных продуктов. Это была бы интересная история. Если маленькие упаковки стоили бы дешевле больших, то маленькие упаковки великолепно сняли бы эти риски и угрозы. Люди покупают большие упаковки, поскольку на килограмм получается выгоднее цена, а потом все это съедают. Я за пропаганду маленьких упаковок условно вредных продуктов».

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