В Турции разбился самолет-разведчик – погибли силовики

Главное: В Турции разбился разведывательный самолет. Погибли семь людей.

Детали: В Турции в результате крушения самолета-разведчика погибли семь сотрудников службы безопасности страны. Об этом местные силовики сообщают в четверг, 16 июля.

Известно, что среди погибших – двое пилотов.

Все люди, которые были на борту самолета, служили в министерстве внутренних дел Турции.

Как сообщается, с начала этой недели самолет выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари, а последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в минувшую среду вечером. Уже через десять минут после этого самолет пропал с экранов радаров.

В тему: 11 июля 2020 года сообщалось, что в небе над Украиной засекли российский самолет.

6 июля 2020 года стало известно, что жертвами столкновения двух небольших самолетов в США стали восемь человек.

15 января 2020 года мы писали, что дикий случай произошел в США. Под Лос-Анджелесом самолет сбросил авиатопливо на местные школы.