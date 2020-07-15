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«Другие президенты не знали»: Трамп назвал истинную причину создания Евросоюза

Автор: «Фраза»
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«Другие президенты не знали»: Трамп назвал истинную причину создания Евросоюза

Главное: Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Евросоюз был создан для эксплуатации Соединенных Штатов в вопросах торговли.

Детали: Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме назвал главную причину, которая, по его мнению, повлияла на создание Европейского союза. Как сообщает Lenta.ru, на пресс-конференции в Белом доме 14 июля он заявил, что в условиях постоянной экономической конкуренции Европа «никогда не относилась к США хорошо».

Таким образом, по его словам, Евросоюз был создан, чтобы эксплуатировать Соединенные Штаты в своих интересах. «Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели», — заключил американский лидер, не конкретизировав при этом, о чем идет речь.

Позднее он добавил, что у США с европейскими странами «прекрасные отношения», но «они просто не очень хорошо к нам относятся в вопросе торговли».

Европейский союз был создан Маастрихтским договором от 1992 года на основе Европейского экономического сообщества, появившегося в свою очередь в качестве зоны свободной торговли между шестью странам в 1957 г. Изначально в него вошли Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

На сегодняшний день Евросоюз представляет из себя уникальное международное образование из 27 государств, сочетающее в себе признаки международной организации и государства, однако юридически не являющееся ни тем, ни другим.

В тему: 15 января в интервью газете The Times и журналу Bild избранный президент США подверг резкой критике НАТО, отметив, что «во-первых, оно устарело, так как было создано много-много лет назад». «Во-вторых, страны не финансируют его так, как должны», — подчеркнул Трамп, добавив, что тем не менее рассматривает организацию как очень важную.

Тогда же, как сообщали СМИ, Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и связал прибытие большого количества беженцев в Германию в 2015 году с терактом в Берлине 19 декабря 2016 года.

«Я думаю, что она сделала одну очень катастрофическую ошибку, принимая всех этих нелегалов», — заявил лидер США, подчеркнув, что «с большим уважением» относится к Меркель.

В ответ Канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд заявили, что Европа не нуждается в советах посторонних.

Тэги: США, Евросоюз, мир, торговля, Белый дом, Дональд Трамп

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