Оказывается, дешевый и распространенный продукт облегчает коронавирусную болезнь

Главное: Вещества содержащиеся в капусте, способны облегчать протекание коронавирусной болезни COVID-19. По данным французских ученых, в странах, где ее широко употребляют в пищу, смертность ниже, чем в остальном мире.

Детали: Группа исследователей Университета Монпелье во Франции выявили продукт, уничтожающий коронавирус. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ, этим продуктом является капуста.

В ходе исследования ученые обнаружили, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавирусной болезни COVID-19. Например, в Германии и Южной Корее.

Отмечается, что в капусте содержатся вещества, которые препятствуют тяжелому течению коронавируса. Так, в квашеной капусте есть антиоксиданты, которые усиливают защиту организма от патогенов.

Отметим, что блюда из капусты являются одним из символов Германии. И хотя сейчас ее употребление уже не столь распространено, практически любой турист в любом ресторане этой страны может попробовать айнсбайн — свиную рульку с тушеной квашеной капустой.

В Южной Корее одним из основных блюд является кимчи, представляющее собой остро приправленную квашеную пекинскую капусту с другими овощами. В кухне этой страны также широко используется морская капуста.

В тему: По данным ученых из США и Швейцарии, люди, переболевшие атипичной пневмонией в начале 2000-х годов, невосприимчивы к коронавирусу SARS-CoV-2. Их антитела могут помочь медикам в лечении тяжелых случаев коронавирусной болезни COVID-19.