Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Коронавирус в Украине набирает обороты

Автор: «Фраза»
75
Коронавирус в Украине набирает обороты

Главное: В Украине резко подскочило число больных коронавирусом. За сутки скончались еще пятнадцать человек.

Детали: Коронавирус в Украине не утихает. Данные на утро среды, 15 июля, приводит СНБО.

За минувшие сутки зафиксирован резкий скачок заразы: в нашей стране заболели еще 836 человек, а общее число зараженных с начала пандемии составляет уже 55 607 человек.

Наибольший прирост больных был зарегистрирован в Львовской области (171 зараженный за сутки) и в Киеве (147).

Жертвами коронавируса за последние сутки в Украине стали пятнадцать человек. Всего от заразы скончались уже 1 427 людей.

Также медики говорят, что излечились от коронавируса в Украине 28 131 человек, 977 – за последние сутки.

В тему 13 июля 2020 года стало известно, какие области Украины не готовы к ослаблению коронавирусного карантина.

В тот же день ученые заявили, что коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли.

8 июля 2020 года ученые рассказали, как холод зимой повлияет на коронавирус.

Тэги: общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, пандемия

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
13.07.20 08:20

«Александрия» – «Динамо»: как два потерянных очка увеличили шансы на второе место

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам
14.07.20 10:23

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Коронавирус в Украине набирает обороты

Коронавирус в Украине набирает обороты
15.07.20 10:00
Последние новости
15.07.20 10:00

Коронавирус в Украине набирает обороты
15.07.20 09:50

Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
15.07.20 09:49

Синоптики рассказали о погоде в Киеве и области до конца недели
15.07.20 09:32

Spotify отныне и в Украине: стали известны тарифы
15.07.20 08:51

Украинец Малиновский выдал очередной сумасшедший матч в Италии
15.07.20 08:39

Обвал курса гривны продолжается: данные на 15 июля 2020
15.07.20 01:23

В Украину вернули шедевр мирового искусства, украденный нацистами во время войны
Фото и Видео
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Не положено: новую работу Бэнкси, посвященную коронавирусу, стерли почти сразу после появления
Украинец Малиновский выдал очередной сумасшедший матч в Италии
Украинец Малиновский выдал очередной сумасшедший матч в Италии
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
На Николаевщине изнасиловали школьницу
На Николаевщине изнасиловали школьницу
«Грамм 200 водки и яблочный сидр»: виновник ДТП под Киевом заявил, что не помнит, как все произошло
«Грамм 200 водки и яблочный сидр»: виновник ДТП под Киевом заявил, что не помнит, как все произошло
В Армении опубликовали новое видео ударов по позициям Азербайджана
В Армении опубликовали новое видео ударов по позициям Азербайджана
Отдыхающие в Кирилловке нашли необычное применение заполонившим все медузам
Отдыхающие в Кирилловке нашли необычное применение заполонившим все медузам
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.