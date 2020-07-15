Коронавирус в Украине набирает обороты

Главное: В Украине резко подскочило число больных коронавирусом. За сутки скончались еще пятнадцать человек.

Детали: Коронавирус в Украине не утихает. Данные на утро среды, 15 июля, приводит СНБО.

За минувшие сутки зафиксирован резкий скачок заразы: в нашей стране заболели еще 836 человек, а общее число зараженных с начала пандемии составляет уже 55 607 человек.

Наибольший прирост больных был зарегистрирован в Львовской области (171 зараженный за сутки) и в Киеве (147).

Жертвами коронавируса за последние сутки в Украине стали пятнадцать человек. Всего от заразы скончались уже 1 427 людей.

Также медики говорят, что излечились от коронавируса в Украине 28 131 человек, 977 – за последние сутки.

В тему 13 июля 2020 года стало известно, какие области Украины не готовы к ослаблению коронавирусного карантина.

В тот же день ученые заявили, что коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли.

8 июля 2020 года ученые рассказали, как холод зимой повлияет на коронавирус.