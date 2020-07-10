Ученые поведали о жутких последствиях, которые ожидают каждого переболевшего коронавирусом

Главное: У людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются длительные сбои иммунитета. Об этом сообщили ученые из Уханьского института вирусологии.

Детали: Ученые из Уханьского института вирусологии (КНР) обнаружили длительные сбои иммунитета у людей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщают «Известия», столь печальный вывод специалисты сделали по результатам наблюдения за группой из 55 человек, сумевших победить заболевание.

По словам исследователей, у каждого из этих пациентов была диагностирована лимфопения ‒ временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови.

Отмечается, что у многих из испытуемых лимфоциты не восстановились даже через длительный срок после выздоровления.

По мнению вирусологов, это показывает «след», который COVID-19 оставляет на иммунитете даже исцелившихся инфицированных.

Справка: Лимфоциты ‒ клетки иммунной системы, представляющие собой разновидность лейкоцитов группы агранулоцитов. Лимфоциты ‒ главные клетки иммунной системы, обеспечивают гуморальный иммунитет (выработку антител), клеточный иммунитет (контактное взаимодействие с клетками-жертвами), а также регулируют деятельность клеток других типов.

В организме взрослого человека 25-40% всех лейкоцитов крови составляют лимфоциты (500-1500 клеток в 1 мкл), у детей доля этих клеток равна 50 %.

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