В РПЦ считают, что смена статуса Софии приведет к большим разделениям

Главное: Изменением статуса собора Святой Софии Турция проигнорировала просьбы миллионов христиан по всему миру и Поместных Православных Церквей, что грозит усугублением конфронтации в мире. Об этом заявили в РПЦ.

Детали: Русская Православная Церковь выразила сожаление относительно решения Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, а также игнорированием Турцией обращений Поместных Православных Церквей.

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«Очень жаль, что обеспокоенность Русской Православной Церкви, других Православных Церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чем сказал 6 июля в своем заявлении Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл», - сказал Владимир Легойда.

В тему: 10.07.2020 президент Турции опубликовал в своем Твиттере подписанный указ об изменении статуса собора.

В данном указе президент Эрдоган сослался на решение суда о смене статуса храма Святой Софии, которое было принято несколькими часами ранее.