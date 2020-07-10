Синоптики рассказали украинцам о погоде в начале следующей недели

Главное: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале следующей недели. Сначала пойдут дожди, а после вновь придет тепло.

Детали: В начале следующей недели погода в Украине будет резко меняться. Об этом в своем прогнозе на 13-15 июля говорят в Гидрометцентре.

Синоптики отмечают, что в понедельник-вторник по стране, кроме юга и Крыма, ожидаются грозовые дожди.

Однако уже в среду по Украине установится теплая малооблачная погода.

Днем ожидается 19-27 тепла, а ночью плюс 8-17.

В Киеве должно быть сухо: днем плюс 21-23, а ночью 12-14 тепла.

Карта погоды в Украине:

Ранее мы писали, что украинцам пообещали комфортную погоду на ближайшие выходные.

В тему 7 июля 2020 года сообщалось, что жертвами аномальной жары в Херсонской области стали два человека.