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В Черногории против антицерковных законов выступили педагоги

В Черногории против антицерковных законов выступили педагоги

Главное: Около 2,5 тыс педагогов поддержали Церковь в борьбе с антицерковными законами в Черногории.

Детали: В Черногории около 2,5 тыс педагогов выступили в защиту Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.

Как сообщает сайт митрополии, педагоги оказали поддержку Церкви в борьбе с антицерковными законами, которые нарушают права верующих и имущественные права Церкви.

«Оставив свои подписи перед лицом всей отечественной и международной общественности, педагоги оказали поддержку Церкви в борьбе с беззаконием, воплощенным в противоречивом законе о свободе вероисповедания», — отметили на сайте митрополии.

На данный момент свои подписи в поддержку Церкви оставили 2339 представителей образовательной сферы страны. Среди них — профессора, учителя и преподаватели самых различных дисциплин и учебных заведений страны.

Как сообщалось ранее, в Черногории более трехсот юристов и более сотни профессиональных военнослужащих, контрактников и военнослужащих в отставке выразили свою поддержку Церкви, протестуя закона о свободе вероисповедания, принятого парламентом страны.

В тему: В Церкви объяснили, почему изображения с Иисусом-афроамериканцем неканоничны

Тэги: Черногория, новости православия

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