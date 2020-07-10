У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем

Главное: В Кремле прокомментировали появившуюся информацию о достаточно теплых отношениях президента РФ Владимира Путина и бывшего главы украинского государства Петра Порошенко. В частности, там опровергли поздравления из Киева с Днем России.

Детали: Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал местным СМИ появившиеся в последнее время слухи о дружественных отношениях президента РФ с экс-главой украинского государства Петром Порошенко.

Так, Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о теплой телефонной беседе 30 апреля 2015 года, предположительная запись которой была опубликована накануне.

Представитель российского президента заявил: «Первое, мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даем в сообщениях пресс-службы».

Кроме этого, он добавил: «Второе, что касается опубликованной записи, мне не известно о том, что такой разговор мог иметь место и также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи».

Он сказал, что «не понимает, о какой записи идет речь».

Кроме этого Дмитрий Песков заявил, что «никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось», комментируя слухи о том, что Петр Порошенко поздравлял в 2014 году Владимира Путина с Днем России.

Он резюмировал: «Мне не известно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления».

В тему 9 июля 2020 года сообщалось, что народный депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонного разговора, на котором якобы слышны голоса президента РФ Владимира Путина и тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко. Разговор, датированный 30 апреля 2015 года, был очень дружественным.

Человек, похожий на президента Украины, говорит на русском языке без услуг переводчика. Иногда его голос звучит очень весело, слышен смех. Также он поздравляет возможного Владимира Путина с наступающим 1 мая. Голос же похожий на Владимира Путина отмечает, что «Украина – интересная и красивая страна». Кроме этого голос, похожий на Петра Порошенко говорит предполагаемому Владимиру Путину «жму руку, спасибо большое», на что тот отвечает «обнимаю».

Ранее мы писали, что «слуга народа» Верещук и Порошенко сцепились в прямом эфире из-за поздравления с Днем России.