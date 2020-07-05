Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 5 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 5 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 11 317 637, смертей ‒ 531 729, а выздоровлений ‒ 6 111 910. В Украине же выявлено 48 500 инфицированных, зарегистрировано 1 249 смертей и 21 376 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 852 807 (смертей ‒ 129 718), Бразилии ‒ 1 577 004 (64 265), России ‒ 680 283 (10 145), Индии ‒ 673 165 (19 268), Перу ‒ 299 080 (10 412), Чили ‒ 291 847 (6 192), Великобритании ‒ 286 931 (44 305), Мексике ‒ 252 165 (30 366), Испании ‒ 250 545 (28 385), Италии ‒ 241 611 (34 861), Иране ‒ 240 438 (11 571), Пакистане ‒ 228 474 (4 712), Саудовской Аравии ‒ 209 509 (1 916), Турции ‒ 204 610 (5 206), Франции ‒ 204 222 (29 896), Германии ‒ 197 399 (9 023), ЮАР ‒ 187 977 (3 026), Бангладеш ‒ 162 417 (2 052), Колумбии ‒ 109 793 (4 001), Канаде ‒ 107 197 (8 731), Катаре ‒ 99 799 (128) и Китае ‒ 84 858 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Отметим также, что среди ученых коллег возникла обеспокоенность тем фактом, что часть пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, имеет симптомы заболевания даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления.

По немецкого профессора эпидемиологии Тобиаса Курта, среди пациентов с непроходящими последствиями COVID-19 числятся и молодые люди, ранее никогда не жаловавшиеся на здоровье.

«Необходимо тщательнее изучить этот вирус. У некоторых пациентов симптомы могут сохраняться на протяжении некоторого времени после выздоровления. Они испытывают проблемы с легкими. Часть молодых людей не может заниматься спортом из-за слабости и нарушения дыхания», ‒ отметил ученый.

«Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются его последствия хроническими или они исчезнут со временем», ‒ добавил он.

В тему: 27 июня 2020 года мы писали, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание...

А 18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

Читайте также мнение блогера: «Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев».