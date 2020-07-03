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В УПЦ рассказали, что поможет наладить отношения с подростками во время кризисов

В УПЦ рассказали, что поможет наладить отношения с подростками во время кризисов

Главное: В разладах между детьми и родителями существует много причин, однако при желании можно наладить отношения. Об этом рассказал духовник Киевских духовных школ УПЦ архимандрит Маркелл.

Детали: В противостоянии отцов и детей виноваты обе стороны, но большая ответственность за пробелы в воспитании все-таки лежит на родителях.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Павук) в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Все чаще многие родители стали жаловаться на своих детей, что они со временем становятся неуправляемыми. До 12-14 лет они с удовольствием ходили в храм, были прилежными и послушными, а как чуть выросли, то большое количество своего времени стали проводить в социальных сетях, в развлечениях с друзьями, заводят себе подругу или друга, а воля родителей для них совсем не авторитет. В некоторых семьях конфликт между детьми и родителями достигает высшей степени своего кипения, они не общаются, любое слово или действие с той или иной стороны вызывают раздражение, упрёки, скандал», — сказал архимандрит Маркелл.

По его мнению, причины кризисов в отношениях родителей и детей могут быть разными: недостаточное внимание родителей к детям через свою загруженность на работе, влияние друзей, чей авторитет стал выше авторитета родителей, крайности в воспитании: с одной стороны, жёсткая дисциплина и контроль, и другая крайность — либеральная расслабленность, когда родители постоянно давали полную свободу в принятии решений.

Кроме того, часто поводом к усугублению отношений между родителями и детьми бывает развал семьи, когда «авторитет отца и матери обычно в глазах ребенка умножается на ноль».

Архимандрит Маркелл дал несколько советов, которые смогут помочь семьям, столкнувшимся с подобными проблемами.

«Возможно ли со временем что-то исправить? Людям это почти невозможно, но Богу все возможно. В первую очередь, не ожидая никакой отдачи, родителям нужно взять свой крест, то есть стремиться выказывать своим детям не постоянные упрёки, а любовь. Она должна выражаться не только в подарках, но и в словах поддержки, похвалы, сопереживания», — отметил он.

Также духовник Киевских духовных школ посоветовал искренне молиться о детях и постараться наладить не номинальную, а настоящую церковную жизнь.

«Все должно быть направлено на то, чтобы и в душе юноши или девушки зажечь огонёк веры. Если такой огонёк загорится, то дети обязательно обратят внимание на заповедь Божию: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле», — подчеркнул он.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, что нужно просить у Бога, чтобы стать счастливым.

Тэги: воспитание, новости православия, УПЦ

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