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Митрополит Антоний объяснил, почему человек ответственен за страдания и разрушения

Митрополит Антоний объяснил, почему человек ответственен за страдания и разрушения

Главное: Выражение «служение тлению» — это точная характеристика нынешнего состояния всего созданного. Все, что делает человек, ожидаемо подвержено разрушению. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Грех Адама имел отрицательное значение для всего мироздания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в четвертом выпуске новой видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

"Человек, будучи венцом творения, согрешил, то и весь мир стал подвластным греху, за что земля подверглась проклятию, взрастила тернии и чертополох. А неразумная тварь покорилась суете, то есть потеряла разумную цель своего существования. Во покорением суете толкователи понимают служение всего творения множеству потребностей человека, среди которых много ненужных, пустых, бесполезных, страстных, греховных — то недостойное поведение человека с природой, который заставил ее страдать от своей жадности, жестокости и непонимания«,- сказал митрополит Антоний.

Он привел цитату известного экзегета Александра Иванова, который пишет о том, что «покорение твари суете произошло из-за тесной связи ее с человеком, владыкой земли, и состоит в том, что земная тварь потеряла руководителя и правителя, а вместо служения человеку вынуждена вести войну с ним, чтобы удовлетворять его несдержанности и пороки».

Митрополит Антоний объяснил, что выражение «служение тлению» — это точная характеристика нынешнего состояния всего созданного. Все, что делает человек, ожидаемо подвержено разрушению.

Святитель Феофан Затворник приводит мнение блаженного Феодорита Кирского, который считал, что «вся видимая тварь получила в наследство существо смертное, потому что Творец предусматривал преступление Адама и тот смертный приговор, который будет в отношении него произнесен».

«То есть природа была предусмотрительно создана бренной, и человек к этой бренности добавил еще со своей стороны разного рода ухудшения — стал бить и мучить животных, опустошать леса, а цветущие поля превращать в пустыни. В результате природа и стала служить пустоте и тлению», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, что стало причиной смертности каждого человека.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия

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