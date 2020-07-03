«Как в стране первого мира»: стало известно, как будет выглядеть бюллетень для голосования на местных выборах

Главное: В Сети появилась фотография бюллетеня для предстоящего голосования на местных выборах. Его форма довольно сильно отличается от предыдущих аналогичных бумаг в связи с тем, что эти выборы впервые должны пройти по открытым спискам.

Детали: Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил новую форму бюллетеня для голосования на выборах в органы местной власти, которые должны состояться этой осенью. «Он теперь будет выглядеть прям как в стране первого мира», — написал на своей странице в Facebook народный депутат, член фракции «Слуги народа» Дмитрий Гурин, напомнив, что по новым правилам граждане смогут избирать местные власти по открытым спискам. Это означает, что теперь по каждому округу избиратель сможет проголосовать не только за партию, которую поддерживает, но и определить конкретного ее представителя.

По убеждению парламентария, «выбранная комитетом форма бюллетеня поможет избирателю легко сориентироваться в новой системе и выбрать кандидата, которому он доверяет — и минимизирует возможные ошибки».

Он также обратил внимание на тот факт, что бюллетень благодаря своей компоновке теперь занимает меньше места, чем предыдущие аналогичные бумаги, к которым мы привыкли.

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Однако он был ветирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

19 декабря он был принят вместе с поправками главы государства. В частности, было определено, что он вступает в действие с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как планировалось раньше.