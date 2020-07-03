Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие изменяет человеческую душу

В тему: Милосердие наполняет душу человека силой. Об этом расскажет Предстоятель УПЦ Онуфрий.

Детали: В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие способно изменить человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 4 июля в 06.30 на телеканале «Интер».

«Милосердие наполняет человеческую душу Божьей силой. И в зависимости от того, насколько большие дела милосердия творит человек, на него сходит соответствующая Божья благодать. Когда человек творит значительные дела милосердия, то он сподобляется даже служения ангелов»,– рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Ютуб.

В тему: В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, почему Господь допускает разные испытания в жизни человека.