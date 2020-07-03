В Церкви обеспокоены возможным превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Главное: Собор Святой Софии в Стамбуле - бесценный памятник мировой культуры с уникальной ролью в мировой истории, но и о место сакрального значения. Об этом сказал глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион.

Детали: Храм Святой Софии в Стамбуле – достояние всего человечества и памятник общемирового значения.

Об этом глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион заявил в интервью «Интерфаксу».

«Мы внимательно и с серьезной обеспокоенностью следим за событиями вокруг собора Святой Софии. Ждем официальной публикации решения Верховного суда Турции, который, если верить сообщениям в прессе, счел, что статус Святой Софии, являющейся в настоящее время музеем, может быть изменен указом президента страны. Надеемся, что решение превратить собор в мечеть не будет принято», - сказал митрополит Илларион.

Он подчеркнул, что храм Святой Софии – достояние всего человечества и памятник общемирового значения, поэтому «не случайно разговоры об изменении его статуса всколыхнули весь мир, а особенно христианский мир. Ведь храм посвящен Христу, София Премудрость Божия – одно из имен Христа».

Митрополит Илларион напомнил и о роли Святой Софии в истории древней Руси, ведь «именно в этом храме был предвосхищен тот судьбоносный выбор, который сделал креститель Руси. Хотя бы по одному этому мы не можем быть равнодушны к судьбе этого храма».

В храме сохранились фрагменты бесценных мозаик с изображением Христа, Божией Матери, Иоанна Крестителя, византийских императоров и императриц, сказал митрополит.

«Какова будет судьба этих мозаик в случае превращения храма в мечеть? Ведь в исламе изображения запрещены. Их собьют, как сбили основную часть мозаик после взятия Константинополя в 1453 году? Или снова замажут штукатуркой?», - отметил митрополит Илларион.

Митрополит Иларион выразил убеждение, что «всякое изменение сложившихся балансов и долговременного status quo может нанести тяжкий ущерб взаимопониманию в мире, диалогу цивилизаций и культур, межрелигиозному диалогу».

Он указал, что речь идет не только о находящемся под защитой UNESCO бесценном памятнике мировой культуры с уникальной ролью в мировой истории, но и о месте сакрального значения.

2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус Святой Софии может быть изменен указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступает за превращение собора из музея в мечеть.

В тему: Собор Святой Софии может стать мечетью уже 15 июля - турецкие СМИ.