Ученые из Бахрейна научились уничтожать коронавирус с помощью робота-полиглота

Главное: Бахрейнские медики создали робота, который уничтожает коронавирус SARS-CoV-2 с помощью ультрафиолетового излучения. Кроме того, он умеет разговаривать на 12 языках и измерять температуру.

Детали: Специалисты из Бахрейна разработали робота, который, как утверждается, способен уничтожать коронавирус и другие микроорганизмы. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, он воздействует на вирус коротковолновым ультрафиолетовым излучением, которое за 30 минут убивает до 90% всех микроорганизмов, разрушая их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается.

При этом, как подчеркивается, во время работы робота люди не должны находиться с ним одном помещении, поскольку его воздействие способно повредить человеческие клетки. Как объяснил профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер, ультрафиолет эффективно борется с большинством вирусов, поэтому «неудивительно, что ультрафиолетовый свет дезактивирует SARS-CoV-2».

Помимо лечебного действия, робот умеет говорить на 12 языках, измерять температуру тела, реагировать на голосовые команды и использовать технологию распознавания лиц пациентов.

На данный момент выпущено два таких робота. Они проходят испытания в промышленных условиях.

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