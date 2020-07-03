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Митрополит Антоний рассказал, что нужно просить у Бога, чтобы стать счастливым

Митрополит Антоний рассказал, что нужно просить у Бога, чтобы стать счастливым

Главное: Для того, чтобы стать счастливым, необходимо прежде всего просить Бога о мудрости. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Для обретения счастья просить нужно не о благах земных, а о мудрости и понимании воли Божией о себе и о других.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы знаем много примеров, когда бедный человек — несчастен и несвободен, но когда человек богат, он порой тоже несвободен из-за своих забот, а может и более несвободен, чем бедный. Трудно богатому, не только деньгами, а и талантами, внешностью, молодостью, умом, легким нравом, войти в Царствие Небесное, трудно не соблазниться о своей значимости, не возомнить о себе, не возгордиться невольно. И только мудрый человек — счастлив и свободен», — сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, что значит настоящая мудрость.

«Быть мудрым — значит не бросаться в крайности, держаться срединного пути, золотой, благословенной середины. Быть мудрым — значит не искать врагов вовне: ни в обществе, ни в государстве, ни среди других народов, ни в своей семье. Понимая, что истинным врагом является лишь зло в нашем сердце», — подчеркнул владыка.

Он напомнил, что мудрый человек берет на себя ответственность за происходящее в его жизни и благодарен за все.

«Знание воли Божией делает мудрым. И именно это должно стать нашей главной просьбой и самым заветным желанием», — заключил управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, что стало причиной смертности каждого человека.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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