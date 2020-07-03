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Не прошло и двух суток, как Польша вернула обязательный карантин для украинцев

Не прошло и двух суток, как Польша вернула обязательный карантин для украинцев

Главное: С сегодняшнего дня Польша возобновляет обязательный карантин для пассажиров, прилетающих в страну из Украины, который был отменен всего два дня назад. Однако это ограничение не касается студентов и ученых.

Детали: В соответствии с распоряжением, опубликованным на официальном сайте Министерства внутренних дел Польши, Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

В документе также указываются новые категории лиц, которые освобождаются от обязательного карантина. Речь, в частности, идет об учениках, студентах различных форм обучения и аспирантах при условии документального подтверждения факта получения образования в Польше. Самоизоляция также необязательна для ученых, проводящих в Польше научную или исследовательскую деятельность.

В тему: 1 июля 2020 года власти Польши отменили обязательный двухнедельный карантин для граждан Украины, прибывающих в страну на самолетах. При этом уточнялось, что «на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина».

Напомним: 4 марта 2020 года в Польше был официально зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

16 марта в Польше заболели двое украинцев. Их поместили под карантин.

С 24 марта все въезжающие в страну на 14 дней помещаются в карантине дома. При этом на их на телефоны устанавливается специальное приложение, которое периодически шлет людям на карантине запросы сделать селфи с включенным геопозиционированием. Штраф за нарушение карантина — 500 злотых ($116).

Тэги: Украина, самолет, здоровье, мир, карантин, Польша, коронавирус, авиасообщение

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