Стало известно, кто возглавит «Барселону» в следующем сезоне

Главное: Каталонская «Барселона» сменит главного тренера в следующем сезоне. Команду возглавит клубная легенда Хави.

Детали: Каталонская «Барселона» все же сменит главного тренера Кике Сетьена в конце следующего сезона. Об этом у себя в «Твиттере» сообщил авторитетный журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

«Барселона» сыграла в чемпионате Испании две игры кряду вничью и отстает за пять туров до финиша от мадридского «Реала» уже на четыре очка.

В следующем сезоне «Барселону», если верить источнику, возглавит ее легендарный в прошлом футболист Хави (Хавьер Эрнандес Креус). Сейчас испанец тренирует катарский клуб «Аль-Садд».

За «Барселону» Хави играл 24 года: в 1991-1997 годы он выступал за молодежную команду, а в 1998-2015 – за основу, став легендой клуба.

По данным журналиста, перед переговорами с Хави президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу обсудил данный вариант с игроками команды, которые поддержали смену главного тренера.

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