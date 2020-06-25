Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 25 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 25 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 9 477 420, смертей ‒ 483 601, а выздоровлений ‒ 4 477 848. В Украине же выявлено 40 008 инфицированных, зарегистрировано 1 067 смертей и 17 758 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 388 865 (смертей ‒ 122 071), Бразилии ‒ 1 188 631 (53 830), России ‒ 613 148 (8 594), Индии ‒ 473 105 (14 894), Великобритании ‒ 308 337 (43 165), Перу ‒ 264 869 (8 586), Чили ‒ 254 416 (4 731), Испании ‒ 247 486 (28 330), Италии ‒ 239 410 (34 644), Иране ‒ 215 096 (10 130), Франции ‒ 197 885 (29 734), Мексике ‒ 196 847 (24 324), Германии ‒ 193 371 (8 937), Пакистане ‒ 192 970 (3 903), Турции ‒ 191 657 (5 025), Саудовской Аравии ‒ 170 639 (1 428), Бангладеш ‒ 126 606 (1 621), ЮАР ‒ 111 796 (2 205), Канаде ‒ 104 087 (8 543), Катаре ‒ 91 838 (106), Китае ‒ 84 673 (4 640), и Колумбии ‒ 77 313 (2 611).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 24 июня 2020 года мы писали, что за сутки коронавирус в Украине подхватили почти тысяча человек.

А 25 июня 2020 года сообщалось, что лучший баскетболист Украины заболел коронавирусом.