Сара Гилберт

Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования. Правда в том, что следующая пандемия может быть хуже. Вирус может быть более заразным, более смертоносным или и тем и другим сразу.
Источник: Sky News
Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования. Правда в том, что следующая пандемия может быть хуже. Вирус может быть более заразным, более смертоносным или и тем и другим сразу.
Источник: Sky News
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