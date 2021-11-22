Дмитрий Кулеба

Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве.
Источник: «Украина 24»
Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве.
Источник: «Украина 24»
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