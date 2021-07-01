Владимир Зеленский

Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг.
Источник: «Интерфакс-Украина»
Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг.
Источник: «Интерфакс-Украина»
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