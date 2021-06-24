Ангела Меркель

Пандемия не закончилась, особенно в бедных странах мира. В Германии и Европе мы все еще двигаемся по тонкому льду. Нам нужно сохранять бдительность.
Источник: АР
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