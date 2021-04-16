Арсен Аваков

16.04.21 16:36

Создана водка, которая почти не вызывает похмелье

16.04.21 16:30

Сегодня во всех храмах УПЦ совершат особое богослужение - Похвала Пресвятой Богородицы

16.04.21 15:27

Я позвонил – мне не ответили... Зеленский рассказал о несостоявшемся разговоре с Путиным

16.04.21 15:22

Заслуженный юрист Украины, экс-омбудсмен Лутковская: игра в санкции рискует подорвать основы государственности

16.04.21 15:18

Оксана Марченко выпустила новую серию «Паломницы», в которой раскрыла секрет крещения Руси

16.04.21 14:59

В Минздраве рассказали, когда Украина начнет выпускать свою вакцину от коронавируса

16.04.21 14:26

В Минздраве рассказали, почему срываются контракты на поставку вакцины от коронавируса

16.04.21 14:06

В РПЦ обеспокоены заявлением экс-замглавы СБУ с призывом «почистить» монастыри УПЦ

16.04.21 13:38

Стало известно, когда в Киеве будут отключать горячую воду

16.04.21 13:37

В Запорожье священники и верующие УПЦ стали донорами крови