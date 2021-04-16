Арсен Аваков

Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот.
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