Максим Степанов

У нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество. Про эти дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть.
Источник: «Украина 24»
У нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество. Про эти дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть.
Источник: «Украина 24»
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