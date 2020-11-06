Владимир Зеленский

Украина не больна. Все это время она была слишком скромна. Стеснялась мечтать.
Источник: LB.ua
Украина не больна. Все это время она была слишком скромна. Стеснялась мечтать.
Источник: LB.ua
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